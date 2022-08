100 Jahre Tambourcorps „Siebengebirge“ Thomasberg : Die Pandemie hat dem Musikverein keinen Abbruch getan

Ein Fundstück aus der Chronik des Tambourcorps „Siebengebirge“ Thomasberg: 1949 bauten sich die Aktiven für dieses Foto auf, nachdem der Spielbetrieb ab 1948 wieder Fahrt aufgenommen hatte. Foto: Tambourcorps Siebengebirge Thomasberg

Thomasberg Zahlreiche Musikvereine haben in der Pandemie Mitglieder verloren. Nicht so das Tambourcorps „Siebengebirge“ Thomasberg: Trotz zwischenzeitlich fehlender Auftritte hatten die Spielleute immer Zulauf. Im 100. Jahr des Bestehens lohnt auch sonst ein Blick in die Chronik.