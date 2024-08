GA-Interview mit Markus Maria Profitlich „Ich kann immer noch alles tun auf der Bühne, wozu ich Lust habe“

Interview | Thomasberg · Der in Thomasberg lebende Kabarettist, Schauspieler und Synchronsprecher Markus Maria Profitlich geht ab Mitte August mit seinem neuem Programm „Mensch Markus: Party!“ auf Tournee. Die „Weltpremiere“ ist am Donnerstag, 15. August, in Thomasberg, am Tag darauf geht es ins Senftöpfchen in Köln. Ist Party die beste Antwort auf seine Parkinson-Erkrankung? Darüber und über vieles mehr spricht er im Interview mit Mario Quadt.

10.08.2024 , 12:00 Uhr

„Mensch Markus: Party“ lautet der Titel von Markus Maria Profitlichs neuestem Programm. Der Titel ist auch als Antwort auf seine Parkinson-Diagnose zu sehen, der er die Stirn bietet. Und Spaß kann er überall haben – mit Siegerpose. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge