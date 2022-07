Neubau in Thomasberg : Neuer Kindergarten am Limperichsberg wird später fertig

Da hoffte man noch, rechtzeitig fertig zu werden: Im April 2021 unterzeichneten Bürgermeister Lutz Wagner (l.), Hans-Peter Giesen, Geschäftsbereichsleiter Schule, Sport und Jugend (r.), sowie Cornelia Bains-Terschawetz vom Träger „Himpelchen und Pimpelchen“ den Vertrag für die neue Kita am Limperichsberg. Foto: Gabriela Quarg

Thomasberg Eigentlich hätten die Kinder im August einziehen sollen. Jetzt sieht es so aus, als müssten die Eltern noch weit länger auf den benötigten Platz in der neuen Kindertagesstätte am Limperichsberg in Thomasberg warten. Die Informationspolitik der Stadt sorgt für Kritik.