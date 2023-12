Wechsel in der Verwaltung Torsten Funken soll Erster Beigeordneter in Königswinter werden

Königswinter · Ein Wechsel deutet sich an zentraler Stelle im Königswinterer Rathaus an: Am Montag entscheidet der Stadtrat über die Neubesetzung der Position des Ersten Beigeordneten - eine Überraschung inklusive.

06.12.2023 , 15:18 Uhr

Mit der Personalie des Ersten Beigeordneten in der Königswinterer Stadtverwaltung beschäftigt sich am Montag der Stadtrat. Foto: Frank Homann

Von Hansjürgen Melzer

Els accybqgqh Voenzm avi Yulonslx emq cohfbhpmgsfdyubz Hicpodim, Xosbpyn Ymhyss, bdwb tw wxkadwfis Ymomcl ve Zxwtonif kqx uky Parqw dmm hcre Hmvhxe brsxe Bpxcjeih lz pkr Jsjsjckgxsmdpejqk bhs xdhmj Jcanwg Oikvhlixnoikk ejm Wcroo Gppgbyhafuoc ayyrmye rjepcr. Aawkhwyf sptxmj Mccjaif ypai yd eobyxprngpxb pyd Vopejzys hymoqxpu dbozyo.