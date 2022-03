Neue Schilder an touristischen Hotspots : Wanderern auf Trampelpfaden im Siebengebirge drohen Bußgelder

Königswinter/Bad Honnef Eindeutige Piktogramme, kurze Texte: Neue Schilder sollen jetzt allen Besuchern des Siebengebirges zeigen, wo sie flanieren, wandern oder radeln dürfen, und wo nicht. Wer die Schilder missachtet, muss mit entpfindlichen Knöllchen rechnen.

Das Grundproblem bestehe darin, dass vielen Besucher nicht bewusst ist, dass sie inmitten eines Naturschutzgebietes verbotene Wege beschreiten. „Diese Leute müssen ein besseres Unrechtsbewusstsein dafür bekommen“, so Rüter. Der Abteilungsleiter berichtete, dass bestehende Schilder, darunter jene, die unmissverständlich auf ein Naturschutzgebiet hinweisen, vielfach missachtet werden – insbesondere an Trampelpfaden am Stenzelberg, am Kutscherweg sowie am Aufgang zur Wolkenburg.