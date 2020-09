Eine Person verletzt : Transporter kollidiert mit Kleinwagen auf der A3 im Siebengebirge

Königswinter Eine Person wurde am Samstagabend bei einen Unfall auf der A3 in Höhe der Anschlussstelle Siebengebirge verletzt, nachdem zwei Fahrzeuge kollidiert waren.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache sind am frühen Samstagabend ein VW Transporter und ein Ford Ka auf der Autobahn 3 kollidiert. Der Unfall ereignete sich in Höhe Königswinter-Ittenbach in Fahrtrichtung Frankfurt kurz nach der Anschlussstelle Siebengebirge.