Nach Sturmtief „Emir“ Spendenaufruf für eine umgestürzte Trauerweide in Königswinter

Groß ist sie noch immer: die Trauer um die umgestürzte Trauerweide in Königswinter. Dort, wo am Niederdollendorfer Rheinufer bis zum 2. November 2023 eine große imposante Trauerweide stand, ist zwischenzeitlich der Baumstumpf entfernt und der Erdbereich gewalzt worden. Das Sturmtief „Emir“ hatte an jenem Tag auf der Wiese neben dem Fähranleger seine volle Kraft entfaltet. Auch, wenn die Weide viele Jahre ihrem Namen alle Ehre gemacht hatte – der Name „Weide“ leitet sich aus dem althochdeutschen „Wida“, die „Biegsame“ ab – konnte sie den Orkanböen nicht standhalten.