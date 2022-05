Sperrungen bis Sonntag : Polizei riegelt Petersberg wegen G7-Treffen ab

Finanzminister auf dem Petersberg : G7 treffen sich in Bonn und Königswinter – Russland ist nicht dabei Die führenden Industrienationen treffen sich bis Freitag in Bonn und Königswinter, um über die Folgen des Krieges in der Ukraine, die Gefahren einer Weltwirtschaftskrise und die Inflationssorgen zu beraten. Russland ist bei dem Finanzministertreffen der G7 nicht dabei.