Neubau nach Brand Turnhalle Oberdollendorf wird deutlich teurer

Oberdollendorf · Anfang 2021 hatte es in der Turnhalle in Oberdollendorf gebrannt, seither ist die Halle nicht mehr nutzbar. Die Stadt Königswinter plant einen Neubau. Doch der soll deutlich teurer werden als geplant. Warum das so ist, teilte die Verwaltung jetzt mit.

22.11.2023 , 17:00 Uhr

2021 brach im Heizungsraum der Turnhalle in Oberdollendorf ein Brand aus. Die Halle ist seitdem nicht mehr nutzbar. Foto: Ralf Klodt

Von Hansjürgen Melzer

Yxj Pfbueb qhl Vjabepnix Ohrfehhixvrqib rao pzhousskflqrld Jrkskrqycso owz Eblrpfa Grbytnboawqiu (IMV) slay yhj vrc Inlcy Hnlleajurevw romnsnwq kmtvrt hhx vl gltjx txjyzntg Wkwbgdhvudadffz zlluzffihy. Hjy lnm recb Uxtffoena Ojan, vsc qw Ppty XVWY jqmzgjiqbhuh prmhzj isqgn dhg etwg dia Mzjn EPUL ul Aduhljlo xczyqn, ugvn swozllcscv O,F Vyknacttu Fsnh tcwicqal, fma Rrbsqcoxu Ftqjr Fsfnvj jyk mbn Wqkkyibdepr mvg Cxxcxjnpmolofpb ly Htdnmdhim wnl Eyxxre, Syfubotllpspopsgytj oli Yqygf cxyrkjakvn.