200 sportliche Angebote : Der TuS Oberpleis holt Yoga auf die Streuobstwiese

Laufen durch die Natur gehört zu den Glanzlichtern des neuen Sportout-Programms des TuS Oberpleis. Foto: Frank Homann

Königswinter Das sogenannte Sportout-Programm des TuS Oberpleis und seiner Kooperationspartner bietet über 200 Termine auf das ganze Jahr verteilt. Möglich machen dies Fördermittel des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB).



Laufen auf Wildniswegen im Siebengebirge, Yoga auf der Streuobstwiese, Nordic Walking und Gymnastik an Hidden Places, Breakdance für Kinder und Jugendliche, Beachvolleyball – über 200 Termine bietet das Sportout-Programm des TuS Oberpleis und seiner Kooperationspartner in diesem Jahr. Einige Angebote beginnen bereits im März, andere wetterabhängig erst nach den Osterferien, wie TuS-Geschäftsführer Michael Weber jetzt bei der Vorstellung des Programms berichtete.

Wie berichtet, hatte sich der Verein im vergangenen Herbst beim Förderprojekt „Sportout: Sportvereine draußen stark machen – Gesunde Sportangebote nachhaltig in der Natur gestalten“ des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) beworben. Kurz vor Weihnachten kam die Bestätigung aus Frankfurt. Der TuS gehörte zu den fünf von 142 bundesweiten Bewerbungen, die ausgewählt wurden. Der Verein erhält 35 000 Euro bei einem Gesamtvolumen des Förderprogramms von 150 000 Euro.

Das Projekt wird von der Europäischen Kommission gefördert mit dem Ziel, durch innovative Maßnahmen und Bewegungsformen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen der Mitgliedergewinnung und -bindung in Sportvereinen und -verbänden zu geben. Gerade die Corona-Zeit hatte hier viele Defizite aufgedeckt.

Darüber hinaus soll das Projekt dazu beitragen, Vereine fit für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu machen, sie dazu motivieren, Innovationen in den Bereichen der Angebots- und Mitgliederentwicklungen zu wagen – mit einem besonderen Schwerpunkt für gesundheitsfördernde Angebote „im Freien“ – und damit ihre Attraktivität zu erhöhen.

„Die vom TuS und seinen Partnern entwickelten Angebote passten perfekt zum DOSB-Programm“, sagt TuS-Vorsitzender Norbert Seeger. Zu den Partnern gehören neben dem Leichtathletik-Verein SSG Königswinter die Studierenden der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der Verschönerungsverein für das Siebengebirge und die Bürgerinitiative Naturschutz-Siebengebirge. Wohlbefinden, Freude und Umwelterleben bei nachhaltiger Bewegung in der freien Natur sollen außerhalb der üblichen, wettbewerbsorientierten Sportformate entwickelt werden.

„Nur eines ist wichtig: Die Neugierde, Neues auszuprobieren, wollen wir wecken“, so Seeger. Die Angebote sollen in diesem Jahr, dem Projektzeitraum, im Wesentlichen kostenlos angeboten werden. Eine Vereinsmitgliedschaft sei aufgrund der Förderung zunächst nicht notwendig, aber allein aus versicherungstechnischen Gründen durchaus sinnvoll. „Der TuS und seine Partner möchten mit diesem bunten Bewegungs-Blumenstrauß nicht nur einen gesonderten Einklang von Sport und Natur vermitteln, sondern auch einen Anreiz bieten, dieses Erlebnis nachhaltig in der Gemeinschaft eines Sportvereins auszuleben“, so Seeger.

Für Michael Weber, seit dem 1. August 2022 hauptamtlicher Geschäftsführer des TuS Oberpleis, war allein die Organisation des Projekts fast ein Vollzeit-Job. Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kooperationspartnern musste koordiniert werden; die Studenten der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg, die bei der Bewerbung mithalfen und auch das Motto „Fit for You and Planet Blue“ kreierten, mussten angeleitet werden; Übungsleiter mussten für die Angebote gefunden werden; und schließlich musste auch noch das 16-seitige Programmheft erstellt werden, das bis zum sogenannten Kick-off am 11. März (siehe Kasten) vorliegen soll.

Vor drei Wochen reiste Weber mit Norbert Seeger auch zur offiziellen Eröffnungsveranstaltung in Frankfurt. Weitere Fahrten zum Sitz des DOSB werden folgen. „Das Projekt ist mit viel organisatorischem Aufwand verbunden“, sagt Weber. Der DOSB möchte genaue Angaben über die Teilnehmer an den verschiedenen Angeboten haben, um die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt anschließend auch anderen Vereinen zur Verfügung stellen zu können.

Neue Angebote womöglich die TuS-Angebote von morgen

Sportout Los geht es am Samstag, 11. März Der Beginn, der sogenannte Kick-off, für das Projekt ist Samstag, 11. März. Bei einer Sportout-Messe von 10 bis 14 Uhr soll auf dem Platz zwischen Rewe-Markt und Volksbank das Programm vorgestellt werden. Anmeldungen für die verschiedenen Angebote sind dann bereits möglich. Informationen gibt es auch auf der Homepage des TuS Oberpleis unter https://tus05-oberpleis.de/sportout/ mel

„Wir fragen uns natürlich auch, wie unser Sportverein in zehn oder 20 Jahren aussehen wird“, sagt Weber. Das Projekt könne dabei helfen, Antworten zu finden. Zurzeit hat der TuS 1350 Mitglieder und betreut als Träger der Offenen Ganztagsschulen an der Grundschule und am Gymnasium rund 300 Kinder und Jugendliche.

Schirmherrin des Projekts ist 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen. „Ich freue mich sehr, dass mein Heimatverein, die SSG Königswinter, und der TuS 05 Oberpleis, dieses spannende Projekt durchführen und wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern ganz viel Freude an den tollen Sportangeboten“, sagt sie. Michael Weber hofft vor allem auch auf die Nachhaltigkeit des Projekts. „Wir möchten natürlich, dass sich von unseren Angeboten vieles auch nach Ablauf des Projektzeitraums hält.“