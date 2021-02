Künftige Volkshochschule in Oberpleis : Umbau der Paul-Moor-Schule kostet 4,4 Millionen Euro

Oberpleis Zunächst war sie Förderschule, dann zwischenzeitlich genutzt als Flüchtlingsunterkunft. Jetzt wird die Paul-Moor-Schule in Oberpleis umgebaut und soll künftig Platz bieten für die Volkshochschule, die Musikschule und eine Kindertagesstätte. Ende März beginnt die Entkernung.

Abrissarbeiten im Gebäude ab Ende März

Dachbegrünung und Photovoltaik

In Zukunft werden sich die Fraktionen, die zweigruppige Kita, die Musikschule und die VHS die insgesamt 65 Räume und die gesamte Nutzfläche von 1546 Quadratmetern teilen. „Die Paul-Moor-Schule wird ein Gemischtwarenladen“, sagt Krämer. Eine bunte Mischung aus städtischer und öffentlicher Nutzung. Jedem der Nutzer stehen zwischen 257 und 367 Quadratmeter zur Verfügung. Die 264 Quadratmeter große Gymnastikhalle wird sowohl der Musikschule für den Ballettunterricht als auch der VHS für Bewegungskurse und der Kita für das Kinderturnen dienen. Sie kann aber auch von Vereinen genutzt werden. Die Kita „Rappelkiste“, die bisher am Forellenweg nur eine Gruppe hatte, kann in den neuen Räumen künftig eine zweite Gruppe aufmachen. „Dadurch schaffen wir mehr Kita-Plätze in der Stadt. Das ist ein strategisch wichtiger Punkt. Am alten Standort wäre das nur schwer abbildbar gewesen“, sagt Krämer.