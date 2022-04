Baustellenfolgen in Oberdollendorf : Die Sperrung der Heisterbacher Straße ist aufgehoben

Wegen des barrierefreien Umbaus an der Haltestelle „Rennenbergstraße“ war die L268 in Oberdollendorf wochenlang gesperrt. Foto: Frank Homann

Oberdollendorf Seit Donnerstagabend ist die L268 in Oberdollendorf wieder frei befahrbar. Wochenlang war die Straße wegen eines barrierefreien Umbaus an der Haltestelle „Rennenbergstraße“ in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansjürgen Melzer

Schneller als erwartet wurde die Vollsperrung der Heisterbacher Straße in Oberdollendorf aufgehoben. Am Donnerstagabend konnte die Straße wieder befahren werden. Ursprünglich sollte die Sperrung wegen des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle „Rennenbergstraße“ auf beiden Seiten der Heisterbacher Straße acht Wochen dauern. Die Arbeiten hatten am 7. März begonnen.