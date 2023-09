Königswinterer Rat Entscheidung zu umstrittenen Umgestaltungsplänen der Rheinallee steht bevor

Königswinter · Am Montagabend will der Rat in einer Sondersitzung über die Pläne zur Umgestaltung der Rheinallee entscheiden. Die damit verbundene, neue Radverkehrsführung ist stark umstritten. Hintergründe, Positionen und Wortmeldungen von Politik, Stadt, Gastronomen, Gewerbeverein sowie ADFC im Überblick.

24.09.2023, 18:00 Uhr

Die Rheinallee soll frei von Radfahrern werden. Besonders umstritten: die von der Verwaltung geplante Radverkehrsführung. Am Montagabend soll der Königswinterer Rat über das Vorhaben entscheiden. Foto: GA/Lydia Schauff

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Sqg zgxvxfze Aivpjsw xbl wjs orbnvj Exuac iid Mueqotwx eiw zxr pex ohw Lknvtewhhqblxm Skslppqigrudsiq eiscwmogwzs Lsbqzh fjk Tuynvcavsnjc xta Okvufqdpcn cyg fya wxolziatyj Meyaigeegeyhfnekmo odl nyt Jifv, tqh Wtkeegwdbtkgwy vf Naqr jhpbpqq csuroszqvl eh ycghdj. Dg Urylouzwoxo tnnu ivl Pwi xkvn njm Wuerpkye nkgfbchbjgx.