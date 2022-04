Vandalismus in der Altstadt : Unbekannte zerstören Wegekreuz in Königswinter

Königswinter Unbekannte haben in der Königswinterer Altstadt ein Wegekreuz zerstört. Es war 2005 im Auftrag der katholischen Kirchengemeinde Sankt Remigius Königswinter aufgestellt worden und gehörte damit zu den jüngsten Wegekreuzen in der Stadt.

Trauer, Fassungslosigkeit und Wut über einen Fall von blinder Zerstörungswut herrscht derzeit in den Reihen der Sankt Sebastianus Männerschützen-Bruderschaft Königswinter von 1547: In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte das Wegekreuz an der Straße „Am Stadtgarten“ in der Königswinterer Altstadt zerstört, und das offenkundig mutwillig. Die Kirchengemeinde hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das teilte Sprecher Ulrich Berres am Montag mit.