Vollsperrung bei Königswinter : Lkw fährt auf A3 in Mittelleitplanke und gerät in Brand

Ein LKW ist auf der A3 in Vollbrand geraten. Foto: Ulrich Felsmann

Bockeroth Ein Lkw ist am Morgen auf der A3 in die Mittelleitplanke gefahren und hat Feuer gefangen. Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Fahrzeug heraus. Voraussichtlich bleibt die Fahrbahn in Richtung Köln noch mehrere Stunden voll gesperrt.



Am frühen Morgen ist auf der A3 bei Königswinter ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke gefahren. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, ereignete sich der Unfall am Bockerother Berg in Fahrtrichtung Köln.

Der Lkw verkeilte sich in der Leitplanke zwischen den Fahrbahnen und die Führerkabine fing Feuer. Aus eigener Kraft und augenscheinlich unverletzt, rettete sich der Fahrer aus dem brennenden Lkw. Trotz des Regens, konnten die Einsatzkräfte ein übergreifen der Flammen auf den mit Pflanzen beladenen Anhänger nicht verhindern.

Aktuell ist die A3 in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt. Laut Feuerwehr wird das aufgrund einer komplizierten Bergung noch einige Stunden bleiben. Der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt soll auf einem oder mehreren Spuren an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Weitere Berichterstattung folgt...

