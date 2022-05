Unfall auf Autobahn : Auto kommt bei Königswinter-Stieldorferhohn von A3 ab

Am Montagmorgen kam es auf der A3 auf Höhe Königswinter zu einem leichten Verkehrsunfall. Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen und landete in der Böschung. Die Insassen wurden leicht verletzt.

Am Montagmorgen kam es auf der A3 nahe Königswinter Stieldorferhohn zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen kamen in ihrem Auto von der Fahrbahn ab und landeten in der Böschung. Dies teilte die Feuerwehr mit. Während die Beifahrerin das Fahrzeug mit Unterstützung von Ersthelfern verlassen konnte, war der Fahrer durch eine eingedrückte Seitentür eingeschlossen.