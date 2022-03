Unfall in Höhe Königswinter : Fahrer von Kleinlaster bei Unfall auf A3 lebensgefährlich verletzt

Auf der A3 hat es am Mittwochmorgen einen schweren Unfall gegeben. Foto: Ralf Klodt

Update Königswinter Die A3 war in Höhe Königswinter-Bockeroth am Mittwoch in Fahrtrichtung Köln stundenlang gesperrt. Dort war ein Kleintransporter mit einem 40-Tonner kollidiert. Der Fahrer ist dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt worden.



Auf der A3 in Höhe Königswinter-Bockeroth hat es am Mittwochmorgen einen schweren Unfall gegeben. Ein Kleintransporter ist gegen 7.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck eines 40-Tonners aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Transporter in die Mittelschutzplanke, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Die Feuerwehr Königswinter konnte den Schwerverletzten nach einem aufwendigen Einsatz von hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Fahrzeug befreien, die Rettung nahm allerdings einige Zeit in Anspruch. Unter anderem musste zunächst der Transporter entladen werden, damit die Kräfte auch von dieser Seite an die Fahrzeugkabine gelangten. Der Mann wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Köln für mehrere Stunden komplett gesperrt. Es hatte sich ein langer Stau gebildet. Einen Überblick über die aktuelle Verkehrslage in Bonn und der Region finden Sie hier.

(ga)