Unfall bei Königswinter : Frau bei Verkehrsunfall auf A3 schwer verletzt

Königswinter Infolge eines Verkehrsunfalls ist die A3 bei Königswinter in Fahrtrichtung Köln derzeit nur einspurig befahrbar. Eine Frau musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Die A3 ist wegen eines Unfalls auf Höhe Königswinter-Bockeroth in Fahrtrichtung Köln gegenwärtig nur einspurig befahrbar. Nach Angaben der Rettungskräfte vor Ort waren an dem Unfall, der sich am Sonntagvormittag ereignete, ein VW und ein Hyundai beteiligt.