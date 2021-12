Unfall bei Königswinter : Frau überschlägt sich mit Pkw auf A3

Update Königswinter Am Sonntag hat sich eine Frau mit ihrem Pkw auf der A3 bei Königswinter-Bockeroth überschlagen. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Eine Frau hat sich am Sonntagmittag mit ihrem Pkw auf der A3 bei Königswinter-Bockeroth überschlagen. Nach Angaben der Rettungskräfte vor Ort war an dem Verkehrsunfall neben ihrem Hyundai auch ein VW beteiligt. Während der Fahrer des VWs nur leichte Verletzungen davon trug, musste die Fahrerin des Hyundais aufgrund ihrer Verletzungen mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht werden, das sie jedoch später wieder verlassen konnte.