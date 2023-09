Langer Stau Lkw muss nach Unfall auf der A3 geborgen werden

Nach Angaben der Rettungskräfte ist eine Zugmaschine ohne Anhänger ins Schleudern gekommen, durchbrach die Leitplanke und blieb in der Böschung liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Zeugen gaben gegenüber der Feuerwehr an, dass es sehr lange gedauert habe, bis weitere Helfer am Unfallort ihre Hilfe angeboten haben.