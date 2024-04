Straße gesperrt Frau überschlägt sich auf L 143 in Königswinter mit ihrem Wagen

Eine junge Frau hat sich am Samstagmittag auf der L 143 in Königswinter-Uthweiler mit ihrem Auto überschlagen. Dabei sei sie leicht verletzt worden, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr Uthweiler einem GA-Reporter vor Ort. Die junge Autofahrerin sei gegen 13.30 Uhr in Richtung Uthweiler unterwegs gewesen, als sie am Ende einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren habe. Sie sei mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei schließlich auf dem Dach gelandet.