Frontalzusammenstoß bei Königswinter : 35-Jähriger nach Unfall auf der L330 in kritischem Zustand

Update Willmeroth Nach einem schweren Unfall auf der L330 bei Königswinter-Willmeroth mit zwei Schwerverletzten befindet sich einer von ihnen in einem kritischen Zustand. Zwei Fahrzeuge waren am Dienstagabend frontal zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 35-Jähriger gegen 18.10 Uhr die L330 aus Eudenbach kommend in Richtung Willmeroth. An der Einmündung der Berghausener Straße kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Auto eines 62-Jährigen zusammen. Der 35-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt.

Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, war die eingeklemmte Person so schwer verletzt und bewusstlos, dass man sich für eine Sofortrettung entschied. Dafür wurde die Autotür mit Hilfe eines hydraulischen Spreizer entfernt. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachten ihn Rettungskräfte zur intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus. Der Zustand sei kritisch, teilt die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.