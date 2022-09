Unfall im Siebengebirge: Gaffer machen Rettungskräften auf der A3 zu schaffen​

Update Königswinter Auf der A3 im Siebengebirge sind am Sonntag drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Die Autobahn war zeitweise gesperrt. Gaffer erschwerten die Arbeit der Rettungskräfte.

Die A3 ist am Sonntagnachmittag nach einem Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Siebengebirge in Fahrtrichtung Köln gesperrt worden. Die Sperrung hielt bis zum Abend an. Am Unfall beteiligt waren drei Fahrzeuge. Drei Unfallbeteiligte wurden nach Angaben der Rettungskräfte vor Ort verletzt. Der Fahrzeuginsasse eines VW Golfs mit belgischem Kennzeichen ist demnach schwer verletzt und war zeitweise in seinem Wagen eingeschlossen.