Unfall in Oberdollendorf : Autofahrer erfasst 15-Jährigen und fährt dann davon

Unfall in Oberdollendorf

Königswinter Ein 15-Jähriger ist an der L193 in Königswinter-Oberdollendorf von einem schwarzen Audi angefahren und verletzt worden. Der Audi-Fahrer fuhr danach weiter. Die Polizei sucht ihn sowie weitere Zeugen.

Im Königswinterer Ortsteil Oberdollendorf ist am Dienstagabend ein 15-Jähriger von einem schwarzen Audi angefahren worden. Dabei wurde er verletzt und hat sich anschließend ambulant in einer nahe gelegenen Klinik behandeln lassen. Der Autofahrer hielt nur kurz an und fuhr dann davon, wie die Polizei mitteilte.