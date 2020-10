Autofahrer missachtet Vorrang : Fahrradfahrer nach Unfall in Königswinter schwer verletzt

Königswinter Einem Radfahrer wurde am Samstag in Königswinter die Vorfahrt genommen. Dabei erlitt der 20-Jährige schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

An der Auffahrt zur B42 in Königswinter, ist am Samstag ein Auto mit einem Radfahrer zusammengeprallt. Ein 20-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf der Ferdinand-Mühlens-Straße in Richtung Königswinter unterwegs, als ein 44-jähriger Autofahrer ihm die Vorfahrt nahm.