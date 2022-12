„Rappelkiste“-Container statt Stadtgarten und Hotel Loreley? : Unterbringung Geflüchteter stellt die Stadt Königswinter vor Probleme

Die Häuser im Stadtgarten stehen nur noch bis Sommer 2023 als vorübergehende Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung. Die Stadt Königswinter sucht deshalb nach Alternativen, denn die Zuweisungen an schutzsuchenden Menschen steigen. Foto: Frank Homann

Königswinter Der Krieg in der Ukraine hat die Situation verschärft, auch in Königswinter suchen wieder mehr geflüchtete Menschen Obdach. Als eine Option für die Unterbringung wird nun die Container-Zwischenlösung der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ geprüft, die im Januar in ihr festes Domizil umziehen soll. Denn: Alles andere dauert zu lange.