Infoveranstaltung am 7. September : Stadt Königswinter stellt aktuelle Planungen zur Unterführung vor

Abriss um Platz zu schaffen : Die Tage des Bahnwärterhäuschens in Königswinter sind gezählt Die Tage des Bahnwärterhäuschens an der Drachenfelsstraße sind gezählt: In der kommenden Woche soll das Gebäude im Auftrag der Bahn abgerissen werden. Dazu wird die Bahnstrecke in den Nächten von Montag bis Freitag jeweils von planmäßig exakt 0.50 Uhr bis 5 Uhr gesperrt.