Kolumne Schauffgepasst Unterwegs im Siebengebirge – sind wir nicht alle ein bisschen Ace Ventura

Siebengebirge · GA-Redakteurin Lydia Schauff schreibt in ihrer Kolumne über alles, was im Siebengebirge so los ist. Diesmal Thema: Wahrhaft durchgerüttelt.

12.04.2023, 18:00 Uhr

Stark löchrig sind an einigen Stellen auch die Straßen im Siebengebirge. Als Autofahrer fühlt man sich dann ein bisschen wie Ace Ventura, findet GA-Redakteurin Lydia Schauff. (Symbolfoto) Foto: dpa/Federico Gambarini

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Es gibt da diese eine Szene im Ace-Ventura-Film „Jetzt wird’s wild“: Da sitzt Komiker Jim Carrey in seiner Rolle als Detektiv, der auf verschwundene Tiere spezialisiert ist, am Steuer eines Geländewagens und fährt durch Afrika. Sein Körper hüpft hoch und runter, der Kopf fliegt hin und her.