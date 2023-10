Ittenbacher Fall am Landgericht Bonn Unheimlicher Verdacht im Prozess um Brandstiftung

Hatten seine Frau und sein Adoptivsohn es nur auf das Geld des wohlhabenden pflegebedürftigen Pensionärs abgesehen? Im Fall der rätselhaften Brandstiftung in einem Einfamilienhaus am Waldrand von Ittenbach hat die Zeugenbefragung interessante neue Fragen aufgeworfen. Ein 58-jähriger Mann ist angeklagt im Mai vergangenen Jahres das von ihm selber bewohnte Haus in dem Königswinterer Höhenort angezündet zu haben, um seinen drohenden Rausschmiss aus dem Gebäude zu verhindern. Die Betreuer seines mittlerweile verstorbenen Adoptivvaters, dem das Haus gehörte, wollten laut Anklage die Immobilie verwerten, um die Pflegekosten für den Senior bezahlen zu können. Dessen Witwe wurde nun von den Richtern der 3. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht als Zeugin gehört und die 53-Jährige verstrickte sich bei ihrer Aussage in zahlreiche Widersprüche.