Neuer Prozess gegen 19-Jährige Verfahren nach Leichenfund in Kofferraum in Eudenbach startet von vorne

Vor der 2. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht hat unter dem Vorsitz von Richterin Johanna Wieland am Dienstagmorgen in nicht-öffentlicher Sitzung das zweite Verfahren gegen eine mittlerweile 19-jährige Angeklagte begonnen. Der jungen Frau wird vorgeworfen, an der Tötung der Mutter einer Freundin im zu Königswinter gehörigen Örtchen Eudenbach beteiligt gewesen zu sein.