Prozess am Landgericht in Bonn : Vergewaltigungsvorwurf nach Poolparty in Königswinter

Prozess am Landgericht in Bonn

Königswinter/Bonn Vor dem Bonner Landgericht muss sich derzeit ein 22-jähriger Dachdecker verantworten, da er eine Bekannte in Königswinter erst belästigt und einige Monate später vergewaltigt haben soll. Die Vorwürfe weist er zurück und fühlt sich stigmatisiert.

„Ich bin durch die Anklage als Vergewaltiger stigmatisiert.“ Mit diesen Worten ließ sich der 22-jährige Angeklagte in einer Erklärung seines Anwalts zitieren. Der junge Mann – ein gelernter Dachdecker – muss sich seit Mittwochmorgen vor dem Bonner Landgericht wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung verantworten. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wies er in der Erklärung weit von sich; der Sex mit der Abiturientin, die die Tat bei der Polizei angezeigt hatte, sei einvernehmlich gewesen.

Das sieht die Staatsanwaltschaft gänzlich anders: Sie wirft dem Mann vor, die junge Frau bereits auf einer Party im Juni des Jahres 2020 sexuell belästigt zu haben. Am Abend des 12. September soll es dann zu der Vergewaltigung gekommen sein. Näher gekannt haben sich der mutmaßliche Täter und sein Opfer zunächst nicht. Die junge Frau wollte mit ihren Freunden das gerade frisch erhaltene Abiturzeugnis feiern und hatte zu einer Poolparty im Garten ihres Elternhauses in Königswinter geladen.

Unter den Gästen war auch der junge Dachdecker, den ein Freund der Gastgeberin mit deren Zustimmung mitgebracht hatte. Auf der Feier wurde nach übereinstimmender Aussage des Angeklagten und einer guten Freundin der Abiturientin ausgelassen und „feucht fröhlich“ gefeiert. Die Freundin des mutmaßlichen Opfers sagte am ersten Verhandlungstag als Zeugin aus. Dass er die Gastgeberin am späten Abend aus Spaß in den Pool geschubst hatte, gab der junge Mann auf der Anklagebank auch unumwunden zu. Er sei aber nicht der einzige gewesen und alle Beteiligten hätten Spaß an der Abkühlung gefunden.