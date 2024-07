Immobilien in der Altstadt Diese Gebäude in Königswinter verwaltet die Verianos-Gruppe

Die Verianos SE verwaltet und betreut 14 Gebäude und Gebäudekomplexe in der Königswinterer Altstadt. Zudem ist eine Tochtergesellschaft der Verianos an der Eigentümergesellschaft beteiligt,der die Gebäude gehören. Der Insolvenzantrag der Verianos SE befeuert in Königswinter Sorgen um die Zukunft der Gebäude. Laut Diego Fernández Reumann, geschäftsführender Direktor der Verianos SE, ist die Eigentümergesellschaft davon nicht betroffen. Ob und wie es mit den Immobilien in Königswinter weitergeht, ist dennoch unklar. Bisher ist wenig passiert. Ein Überblick über die Gebäude, um die es geht.