Hotel Loreley und Drachenfelshotel Verianos-Insolvenz sorgt für Sorgen in Königswinter

Wenige Tage, nachdem der Verwaltungsrat der Verianos SE beschlossen hatte, einen Antrag auf Insolvenz für das Unternehmen beim zuständigen Amtsgericht in Köln zu stellen, hat Senior-Partner Diego Fernández Reumann gehenüber dem General-Anzeiger darauf hingewiesen, dass das Engagement seines Unternehmens in Königswinter nicht formal von der Insolvenz betroffen sei. Das Unternehmen hat in seinem Portfolio bekanntlich mehrere Schlüsselimmobilien in der Altstadt von Königswinter wie das Hotel Loreley, das Drachenfelshotel oder das Zera-Gelände. Die Nachricht von der Insolvenz hatte Befürchtungen genährt, dass die Stadtentwicklung in Königswinter einen herben Rückschlag erfahre.