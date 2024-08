Verianos-Insolvenz in Königswinter „Ich habe die Hoffnung, dass es ein Wachrütteln ist“

Königswinter · Der Insolvenzantrag der Verianos SE löst bei vielen Menschen in der Altstadt von Königswinter Sorgen aus. Die Gesellschaft betreut und verwaltet 14 Immobilien in der Königswinterer Altstadt. Was denken die Anwohner?

05.08.2024 , 13:44 Uhr

Beim Dîner en Couleur hört der GA hört nach, wie Königswinterer die Verianos-Insolvenz sehen. Foto: Frank Homann

Von Roswitha Oschmann