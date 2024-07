Kommentar zur Insolvenz von Verianos Wie blanker Hohn

Die Causa Verianos wirft die Frage auf, was schief läuft in einem Staat, wenn Städte in derlei existentiellen Fragen wie der Stadtentwicklung die Letzten sind, die etwas zu sagen und zu gestalten haben und von Investoren quasi so etwas wie in Geiselhaft genommen werdn könnten. Dass zugleich zwei innovative Altstadtmanager vor dem berüchtigten Bürokratiemonster Deutschland entnervt in die Knie gehen, weil Förderrichtlinien von Land und Bund auch den engagiertesten Macher in die Flucht jagen, wirkt gerade im Lichte der neuesten Entwicklung wie blanker Hohn. Die Zeche zu zahlen haben die Königswinterer Altstadt und ihre Bürgerinnen und Bürger.