Erneut wilder Müll Verschönerungsverein für das Siebengebirge will einen Präzedenzfall schaffen

Dass Umweltsünder alte Reifen oder ausrangierten Hausrat wie die alte Waschmaschine in der Natur entsorgen, gehört zu den leidlichen Erfahrungen der Forstbetriebe und der Waldbesitzer wie den Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS) oder auch private Eigner. Immerhin: Dass ganze Wagenladungen von Bauschutt im Grün landen, „ist so zum Glück schon längere Zeit nicht mehr vorgekommen“, sagt Gerhard Müller, VVS-Vize-Vorsitzender. Bis jetzt. Am Nonnenstromberg-Rundweg haben Unbekannte eine größere Menge Bauschutt abgelagert. Wer schafft es weg, wer zahlt´s? Fragen wie diese würde der VVS gerne mal in einer größeren Runde eindeutig klären, mit Behörden und geplagten Waldbesitzern. Denn die Zuständigkeiten sind komplex.