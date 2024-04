Trotz Abschaffung? Verwirrung um mögliche Straßenausbaubeiträge der Königswinterer Straße

Voraussichtlich ab dem dritten Quartal dieses Jahres soll die Königswinterer Straße in Oberpleis zwischen Mozartstraße und Herresbacher Kreisel saniert werden. Es ist ein weiterer Bauabschnitt des Vorhabens, dessen Endziel eine sanierte Königswinterer Straße zwischen dem Kreisel an der Aral-Tankstelle und dem Kreisel Herresbacher ist. Dass Anlieger, so wie im GA-Beitrag „Ausbau im dritten Quartal“ vom 24. April angedeutet, trotz der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge durch das Land rückwirkend zum 1. Januar 2018, am Ende womöglich trotzdem Anliegerbeiträge für die Sanierung bezahlen müssen, hat laut Stadt für „Verwirrung gesorgt“. Die rechtliche Situation dahinter ist etwas kompliziert.