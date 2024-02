Unklares Inserat bei Kleinanzeigen Verwirrung um Restaurantschiff „Alte Liebe“ in Königswinter

„Das Top-Restaurant ‚Alte Liebe‘ auf dem Schiff in Königswinter sucht einen neuen Nachmieter“: So ist es nach wie vor (Stand: 1. Februar; 15 Uhr) im Onlineportal Kleinanzeigen.de zu lesen. Laut der Betreiber handele es sich bei der Anzeige lediglich um einen Versuchsballon, so die Antwort auf eine GA-Nachfrage. Sie hätten gar nicht vor, das Schiff nach einem guten halben Jahr bereits wieder zu verlassen, so die jetzigen Betreiber.