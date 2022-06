Neue Ausstellung im Atelier Meerkatze : Vier Künstlerinnen, vier künstlerische Perspektiven auf die Welt

Zeigen ihre Werke im Atelier Meerkatze: Brigitte Becker (v.l.), Ulrike Meier, Annemarie Granz-Kloss und Ulrike Bröcking. Foto: Frank Homann

Königswinter Die Vielfalt macht es aus: Vier Künstlerinnen zeigen aktuell im Königswinterer Atelier Meerkatze ihre Werke. Ihre unterschiedliche Art im Umgang mit Pinsel und Farbe macht die Ausstellung besonders reizvoll.



Von Gabriela Quarg

Vier Frauen, vier Künstlerkarrieren, vier ganz unterschiedliche Arten, das Erlebte, Gesehene oder Gefühlte mit Pinsel und Farbe auf Leinwand zu verewigen: Die eine malt abstrakt, die andere figürlich, die eine liebt kräftige, bunte Farben, die andere bevorzugt hauchzarte Töne. Es ist die Vielfalt, die die aktuelle Ausstellung im Atelier Meerkatze so spannend macht. Doch eins haben die vier Künstlerfreundinnen Ulrike Meier, Annemarie Granz-Kloss, Ulrike Bröcking und Brigitte Becker gemeinsam: die Liebe zur Malerei.

Von der Bildhauerei zur Malerei

Ulrike Meier ist in Kunstkreisen in der Region kein unbeschriebenes Blatt: Die ehemalige Ittenbacherin hat bereits sich bereits als Metallbildhauerin einen Namen gemacht. Da die körperliche Anstrengung auf Dauer zu groß war, „wurde aus der passionierten Bildhauerin fast über Nacht eine passionierte Malerin“, so Galerist und Künstlerkollege Kurt Volkert.

Ihr Erstlingswerk, der „Thuner See“ in Öl, Acryl und Kreide auf Leinwand, kann in der Ausstellung bewundert werden. Die Autodidaktin malt ausschließlich abstrakt, „was ich im Kopf habe oder aus dem Bauch heraus“. Die zweite im Bunde, Ulrike Bröcking, legt großen Wert darauf, authentisch zu bleiben: Ob Natur, Personen oder Stillleben, ihre Arbeiten sind geprägt von der Liebe zum Detail. Beim Betrachten ihrer Bilder kann man in die Landschaft des „Lago Maggiore“ eintauchen, durch den „Garten am See“ spazieren, dem „Gitarrenspieler“ lauschen oder die filigranen Blüten des „Alpenveilchen“ bewundern.

Experimente mit Farben

Auch Annemarie Granz-Kloss haben es Blumen angetan: zarter gelber Mohn, farbenfrohe Ballon-Tulpen und die üppig blühende Mohn-Wiese. Auch die Farbe Rot findet sich immer wieder in ihren Arbeiten: ob bei der „Roten Spurensuche“, der „Roten Komposition“ oder einer Acryl-Collage mit dem Titel „Kupferrot“. „Ich experimentiere gerne mit Farben“, sagt die Künstlerin.

Brigitte Becker hat vor zehn Jahren die Liebe zur Malerei entdeckt. Sie malt gegenständlich, „wenn ich allerdings aus dem Bauch heraus male, dann wird es abstrakt“, erzählt sie. Auch sie entdeckt ihre Motive zumeist in der Natur: Birkenstämme, ein Schneckenhaus oder Blütenregen finden sich auf ihren Bildern, auch die vier Jahreszeiten hat sie in Acrylfarben auf Malpappe gezaubert.