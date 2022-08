Neun Drehtage auf Schloss Drachenburg in Königswinter : Vierte Staffel von Babylon Berlin ist ab 8. Oktober zu sehen

Im Kunstsaal von Schloss Drachenburg ist diese Szene – ein Großaktionärstreffen des Nyssen-Konzerns – von „Babylon Berlin“ entstanden. Foto: Frédéric Batier/X Filme

Königswinter Schnee im Sommer und wabernde Nebel: Während der Dreharbeiten für die vierte Staffel von „Babylon Berlin“ im August vorigen Jahres auf Schloss Drachenburg in Königswinter haben die Filmleute großen Aufwand betrieben, um die Erfolgsserie atmosphärisch in Szene zu setzen. Jetzt steht fest, wann die neueste Staffel zu sehen sein wird.

Jetzt hat der Bezahlsender Sky endlich den Vorhang gelüftet: Mehr als zwei Jahre nach der Ausstrahlung der dritten Staffel von „Babylon Berlin“ steht fest, wann die auch dieses Mal wieder auf Schloss Drachenburg in Königswinter gedrehte Erfolgsserie auf den Bildschirm zurückkehrt. Die neuen Folgen der Dramaserie sind ab dem Samstag, 8. Oktober, jeweils um 20.15 Uhr in Doppelfolgen beim Bezahlsender Sky One zu sehen. Parallel dazu steht die Staffel auch zum Abruf über Sky Q und den Streamingdienst Wow bereit. Nur: Wann sie auch wieder in der ARD und somit auf einem frei empfangbaren Sender zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

Neun Drehtage auf Schloss Drachenburg in Königswinter

Hier geht es zum Set von Babylon Berlin: Neun Drehtage lang war die Filmcrew im August vergangenen Jahres in und an Schlos Drachenburg zu Gast. Foto: Mario Quadt

Neun Drehtage war die Filmcrew im August vergangenen Jahres im neugotischen Bau unweit des Drachenfels-Plateaus zu Gast – so lange wie noch nie im Zeitraum von bislang drei abgedrehten Babylon-Berlin-Staffeln. Heißt: Das Material aus Königswinter ist für die vierte Staffel der in viele Länder verkauften Produktion von prägender Bedeutung, wie Philip Gritzka, Location Manager NRW der Produktionsfirma X Filme Creative Pool, damals dem GA sagte.

Meterhohe schwarze Wände, die mit Gerüsten an der Außenfassade angebracht waren, hatten auch in den Kunstsaal des Schlosses keinerlei Tageslicht vorgelassen. Die lichtsetzenden Kameraleute wollten selbst entscheiden, in welches Licht die Schauspielerriege um Lars Eidinger und Hannah Herzsprung gesetzt wird. Für Szenen, die am Abend spielen, werde ein blaues Licht bevorzugt, berichtete Gritzka.

Lars Eidinger und Hannah Herzsprung drehten in Königswinter

In den Hauptrollen der Serie, die diesmal in den Berliner Wintermonaten der Jahre 1930/31 spielt, sind erneut Volker Bruch als Kommissar Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Kriminalassistent Charlotte Ritter zu sehen. Die vierte Staffel spielt in der Zeit der Weltwirtschaftskrise zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus, in der die Welt in Deutschland langsam aus den Fugen gerät. Die Auseinandersetzungen zwischen Nationalsozialisten und militanten Kommunisten nimmt in Berlin zu und droht immer gewalttätiger zu werden. Mitten in dieser Gemengelage erhält Kommissar Rath den Auftrag, den amerikanischen Ganoven Abraham Goldstein zu beschatten. Sein Problem: Er gerät dabei zwischen die Fronten eines brutalen Bandenkriegs in der Berliner Unterwelt.