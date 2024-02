Umstrittenes Bauprojekt Bagger reißt den Alten Hobshof in Vinxel ab

Vinxel · Auf dem Gelände des Alten Hobshofs in Königswinter-Vinxel soll ein umstrittenes Neubaugebiet mit mehr als 100 Wohneinheiten entstehen. Pünktlich zum Zoch in Vinxel gingen die Abbrucharbeiten in die finale Phase.

10.02.2024 , 15:54 Uhr

Der Alte Hobshof ist am Samstag zu großen Teilen abgerissen worden. Foto: Frank Homann