Im Bauausschuss Wichtige Entscheidung für Zukunft der Vinxeler Kapelle steht bevor

Im Bauausschuss am kommenden Dienstag (4. Juni) steht eine Entscheidung an, die für die Zukunft der Kapelle Maria Heimsuchung in Vinxel wegweisend sein kann. „Der Bau- und Verkehrsausschuss beschließt, den Freigabevorbehalt auf den Haushaltsansatz für 2024 aufzuheben und beauftragt die Verwaltung mit der Sanierung der Kapelle Maria Heimsuchung in Vinxel“, lautet der Beschlussvorschlag, über den abgestimmt werden soll.