Konzertreihe „Königswinterer Akzente“ Volkstümliche Musik in klassischer Perfektion

„Charles Dickens: ein Weihnachtslied in Prosa“ ist das Motto eines literarisch-musikalischen Abends am Freitag, 9. Dezember, 18 Uhr, in der evangelischen Kirche in Oberpleis. Das Konzertjahr 2024 beginnt am 23. Februar und wird fortgesetzt am 9. März, 27. April und 22. Mai – Werke von Mendelssohn, Bach und Piazzolla, Beethoven und Smetana sind zu hören, der Bonner Kammerchor wird zu Gast sein und Studenten der Folkwang-Universität bieten einen Lieder- und Opernabend.