Interview zu Rechtsextremismus „Haltung zeigen, ist nur die halbe Miete“

Rechtspopulisten sind auf dem Vormarsch. Vor der Europawahl bietet die Volkshochschule Siebengebirge in Kooperation mit dem parteiübergreifenden Königswinterer Bündnis für Demokratie in Europa am Samstag ein Seminar „Strategien gegen Rechtsextremismus – Populismus als Herausforderung für die Demokratie” an. Mit den Referenten Saskia Klemp und Christian Steiner sprach vorab Hansjürgen Melzer.