Prozessbeginn vor Bonner Landgericht Waffen- und Drogenfunde bei 35 Jahre alten Mann aus Königswinter

Was Waffen angehe, sei sein Mandant in gewisser Weise „bekloppt“, sagte Rechtsanwalt Jürgen Schüttler dem Gericht und der 35-jährige Mann neben ihm auf der Anklagebank nickte zustimmend: Seit diesem Montag muss sich der Königswinterer wegen bewaffneten Drogenhandels vor der 10. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten. Der einschlägig Vorbestrafte verfügte bei seiner Festnahme über eine beeindruckende kleine Waffensammlung und soll spätestens seit Sommer 2023 einem schwunghaften Betäubungsmittelhandel nachgegangen sein.