Kommunalwahl im Rhein-Sieg-Kreis : Königswinter will deutlich vor 2050 klimaneutral werden

Erste konkrete Maßnahmen

Einige konkrete Dinge, die sich relativ schnell umsetzen lassen, hat die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit schon in die Wege geleitet. Im Juni beschloss der Planungs- und Umweltausschuss auf Antrag der CDU-Fraktion, künftig in Bebauungsplänen festzulegen, dass Grundstückseigentümern die Anlage von Schotterflächen in ihren Vorgärten verboten ist. Dies soll zum Schutz des Artenreichtums, des Mikroklimas und zum Hochwasserschutz beitragen. In bestehenden Bebauungsplänen soll Bürgern, die einen Bauantrag stellen, der Verzicht auf solche Flächen zumindest nahegelegt werden.

Sofort umgesetzt werden soll ein von der SPD gestellter Antrag zu einem plastikfreien Königswinter – zumindest was die Stadtverwaltung angeht. Eine entsprechende Verfügung ist ausgearbeitet, eine Satzung für das gesamte Stadtgebiet wird rechtlich geprüft. Auch gegen die Verschwendung von Lebensmitteln will die Stadtverwaltung etwas unternehmen. Dazu setzt sich die Sozialverwaltung mit der Königswinterer Tafel in Verbindung, um Informationen einzuholen.