„Spring School – Deine Stimme für den Wald“ Wald retten von Königswinter aus

Bei wohl kaum einem anderen Thema sind die Konflikte zwischen den verschiedenen Interessengruppen wie Holzindustrie, Forstwirtschaft, Erholungssuchenden und Klimaschützern so groß wie beim Thema Wald. Dieser Tatsache mussten sich auch die Teilnehmer am Projekt „Spring School – Deine Stimme für den Wald“ in Königswinter stellen.