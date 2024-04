Wanderfieber im Siebengebirge Alle Infos zur Volkswanderung „7 auf einen Streich“

Der sagenhafte Volkswanderung „7 auf einen Streich“ im Siebengebirge hat eine lange Tradition, sie fand bereits 50 Mal statt. Um die 2000 Teilnehmer brachen in Rekordjahren zu diesem traditionellen Gang durchs satte Mai-Grün auf, um Drachenfels & Co. zu bezwingen. Die Organisatoren um Ski-Club-Chef Matthias Hupperich sind gespannt, wie viele Wanderer sich diesmal aufmachen, um entweder die 26 Kilometer in Angriff zu nehmen oder die abgespeckte Variante von 18 Kilometern.