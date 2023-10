Bislang viele Standorte im Tal- und Bergbereich Wann die Entscheidung für eine Rathaus-Lösung in Königswinter fallen soll

Die erweiterte Machbarkeitsstudie der Firma Assmann, die der Politik im September vorgestellt worden war, sieht den Neubau eines zentralen Verwaltungsgebäudes am Standort des heutigen Bauhofes in Oberpleis als wirtschaftlichste und nachhaltigste Lösung. Entscheiden muss aber letztlich die Politik, die die Wahl zwischen verschiedenen Varianten hat. Die unwahrscheinlichste dürfte dabei sei, dass die vorhandenen Verwaltungsgebäude erweitert, saniert und modernisiert werden. Wahrscheinlicher ist der Neubau eines zentralen Verwaltungsgebäudes an nur einem Standort, wobei drei Standorte – neben dem Gelände des Bauhofes sind das das Bobby-/Rheingold-Areal in der Altstadt und die Fläche des derzeitigen Rathauses in Oberpleis – genauer untersucht wurden. Denkbar ist auch, dass an zwei unterschiedlichen Standorten im Tal- und Bergbereich der Stadt neu gebaut wird und/oder die vorhandenen Gebäude erweitert, saniert und modernisiert werden.