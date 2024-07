Heimathistorie hautnah Warum das Geschichtshäuschen am Düfelsarsch seine Pforten schließt

Es sind wohl hunderte Puppen, die im Geschichtshäuschen am Düfelsarsch gesammelt sind. Wie viele Puppen in dem kleinen Museum sind, kann Hannelore Weber nicht schätzen. Überhaupt kann sie keine Größenordnungen angeben, was ihr Museum angeht. Weder wie viele Besucher sie in den 22 Jahren empfangen hat oder wie viel Geld sie in das Museum gesteckt hat, geschweige denn, wie viele Stunden Arbeit sie in das Museum investiert hat. „Es gab Verwandte, die haben gesagt, ihr seid ja wohl bekloppt. Für so eine Idee muss man Idealist sein, das kostet ja alles Geld“, sagt Hannelore Weber. Und eine Idealistin war sie in der Tat. Ein Milchbauer aus der Umgebung sagte mal: „Jetzt mäht se mit dem ahle Zeuch noch e Jeschäft“, zitiert Weber und lacht: „Der dachte, ich würde Eintritt verlangen und das große Geld verdienen. Aber ich habe nur zwei Euro pro Person genommen, und später 2,50.“